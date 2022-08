Budgetexpert: "Spreek met je kinderen over de stijgende prijzen bij aankoop schoolspullen"

"Kinderen mogen gerust weten dat het leven duurder is geworden, dat moet je niet voor hen verbergen", zegt budgetexpert Sara Van Wesenbeeck die ook in Het Nieuwsblad al tips gaf voor budgetbeheer. "Wat ik al jaren predik, is ook: begin eraan. Elke dag dat je niets doet, ben je geld aan het verliezen. Nu zien we dat heel veel mensen er wel over nadenken."