Mysteries ontrafeld: hoe de carrousel van Bobbejaan Schoepen in Amerika belandde

We hebben eindelijk een naam en bellen terug naar Piet Duijts. "Van Gaale? Ja die naam zegt me wel iets. Volgens mij is dat degene aan wie we de molen verkocht hebben. Een vader en een zoon toch?" Plots vallen er voor Piet nog meer puzzelstukken in elkaar. "Normaal gezien zouden mijn schoonvader en ik naar Amerika afreizen om de carrousel op te bouwen. Maar dat is nooit gebeurd. Nu ik hoor dat het Hollandse themapark er nooit is gekomen, begrijp ik ook waarom."

Vandaag heef de familie Van Gaale een handelszaak in antieken meubels in Winchester, Californië. Als we dit artikel schrijven is het nacht in Californië. Heeft de familie Van Gaale de carrousel nog in haar bezit? Waar is hij uiteindelijk beland? Vragen waar we hopelijk snel een antwoord op krijgen.