Mysteries ontrafeld: Wat is er over van het Meli Park?

Voor de verzamelaars zijn de bijtjes uit het Apirama nog altijd fel gegeerd. Op tweedehandssites duikt er af en toe eentje op en er worden immense bedragen voor gevraagd, van wel meer dan 1.000 euro. Uiteindelijk hebben wij er een 30-tal teruggevonden. Bij iemand thuis in Oostende, in een frituur in Oostduinkerke, en bij een verzamelaar in Beveren-Leie, Fabien Vandenbruwaene. Die had nog meer attributen uit het park in zijn collectie, zoals de Papiereter, de Burgemeester van Hamelen en de Gelaarsde Kat. "Ik heb ze gevonden via het internet, rommelmarkten en ik heb tijdens de afbraak ook verschillende zaken opgehaald in Plopsaland." Maar hij blijft toch het meest trots op zijn Apirama-bijen. "Ze zijn enorm populair bij verzamelaars. Als ik ze morgen te koop zet, zijn ze meteen allemaal weg."