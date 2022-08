Groen komt met meerkleurig logo dat vernieuwing in de verf moet zetten: "Groen is meer dan groen"

Zoals wel vaker het geval is, willen nieuwe leiders van organisatie hun komst in de verf zetten met een nieuw logo. Bij Groen is dat niet anders: nadat Meyrem Almaci was gestopt als partijvoorzitter, werden Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji in juni op het schild gehesen.

"Dit is de start van een nieuw tijdperk voor onze partij”, kondigden ze aan bij hun verkiezing. Ze beloofden trouw te blijven aan de idealen van de partij, maar kondigden toen ook al een koerswijziging aan. Vaneeckhout lichtte al een tip van de sluier door te zeggen dat welzijn en gezondheid” belangrijke thema’s voor hem zijn. Naji legde dan weer de nadruk op het thema ongelijk.