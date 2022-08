Extra beveiliging op snelwegparking in Jabbeke moet transmigranten uit vrachtwagens houden

"Dat is een goeie zaak", reageert een Nederlandse vrachtwagenchauffeur die in het verleden al transmigranten in zijn vrachtwagen heeft gevonden. Nu mag hij van zijn baas niet meer in West-Vlaanderen op een parking overnachten. Hij moet vanuit Antwerpen meteen tot aan de haven zien te geraken. "De laatste tijd wordt steeds erger. Ik voel me veiliger op parkings die helemaal afgesloten zijn met hekkens, daar kan je pas binnen als je een kaartje hebt genomen en geraak je alleen met datzelfde kaartje weer buiten."