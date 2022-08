Meer dan 100 Okra-motards verzamelen in Turnhout voor 3e Vlaams OKRA-SPORT+ Motortreffen

De Kempense motorgroep bestaat nog niet zo lang, maar wilde dit 3e motortreffen heel graag organiseren. "We zijn 4 jaar geleden begonnen. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een groep van 250 motorrijders. We waren er dus klaar voor om vandaag eens ons beste beentje voor te zetten."

Jan Van Sprengel uit Merksplas is met zijn 79 de oudste deelnemer vandaag. "Ik rijd nog zo dikwijls als ik kan. Voorlopig gaat dat nog goed, al is het wel niet meer met een geschakelde motor. Na een verlamming ben ik een brace moeten gaan dragen en kan ik niet meer schakelen. Maar vroeger heb ik allerlei motoren gehad: heel snelle, oldtimers ook, een gerestaureerde Vespa uit 1958, een BMW uit 1971... Het is echt een hobby en ik heb hier heel goede vrienden!" Op motorrijden staat dus volgens hem geen leeftijd. "Nee helemaal niet, als ik mijn helm op heb, ben ik 18 jaar."