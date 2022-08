In Oost-Vlaanderen zijn meeste mensen aan het werk, UGent: "Komt vooral door het hoge opleidingsniveau"

Een belangrijke verklaring voor de hoge werkzaamheidsgraad in Oost-Vlaanderen is dat de Oost-Vlaming gemiddeld genomen hoog opgeleid is. "Er zijn weinig Oost-Vlamingen die geen diploma secundair onderwijs hebben en er zijn er best veel die een diploma van de hogeschool of de universiteit hebben", klinkt het bij de arbeidseconoom Stijn Baert.

Oost-Vlaanderen telt ook de kleinste inactieve bevolking. Dat zijn mensen die niet actief op zoek zijn naar een baan. Dat Oost-Vlaanderen ook op dat vlak goed scoort, verbaast Baert niet. "Je hebt sowieso al veel werkgelegenheid in de Gentse haven, maar er zijn ook de vele spin-offs rond de Gentse universiteit. Dat zorgt voor veel vacatures voor wie aan de slag wil."