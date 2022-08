120 politiehonden tonen beste van zichzelf op strand van Koksijde tijdens K9-day

Honderden bezoekers konden tal van demonstraties bewonderen van diensthonden bij hulpverleners en hun hondengeleiders op het strand van Koksijde tijdens de K9-day. Tijdens deze tweede editie staan er ook foodtrucks, een bar en is er randanimatie. K9 is een verkorte schrijfwijze voor "canine", wat hondachtige betekent in het Engels. In feite is K9 dus een woordspeling. Het is ondertussen een ingeburgerde term voor politiehond.

Het evenement K9-day is ontstaan als een eerbetoon aan de politiehonden Drago en Blue. Die honden stierven twee jaar geleden nadat de combi waar ze in zaten werd aangereden in Knokke. De organisatoren vragen tegelijkertijd ook aandacht voor het statuut van de politiehonden.

"De vorige editie was bedoeld om aandacht te vragen voor een statuut voor onze honden maar daar wachten we nog steeds op", zegt hondengeleider Jari Amerijckx van politiezone Vlas. "Wij zouden graag hebben dat onze honden evengoed beschermd worden als een politieambtenaar", staat Hélène Ingels van de politiezone Westkust hem bij. "Dat is helaas nog niet het geval. We vinden dat wie een hond aanvalt, dezelfde straf moet krijgen als wie een politieman aanvalt."