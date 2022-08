Opnieuw 700 mensen in open lucht voor Ter Apel, Europese Commissie vraagt onderzoek naar dood baby

Om de situatie in Ter Apel wat te verlichten, had de Nederlandse asieldienst aan verschillende gemeenten extra opvangplaatsen gevraagd. De stad Apeldoorn stelt nu een sporthal ter beschikking, waar zo'n 150 mensen uit Ter Apel de volgende vier nachten kunnen slapen. Bij aankomst was ook daar protest van de buurt, al bleef het al bij al rustig.

De hulp uit Apeldoorn is niet meer dan een druppel op een hete plaat. Vanmiddag wordt met veel spanning naar de ministerraad gekeken in Den Haag. Daar wordt bekeken of er naast Ter Apel ook op nog andere plaatsen in Nederland een aanmeldcentrum kan geopend worden. Maar gemakkelijk wordt dat niet, gezien weinig gemeenten staan te springen. Maar gezien de moeilijke ligging van Ter Apel en het gebrek aan opvang, wordt verwacht dat de regering minstens 2 extra aanmeldcentra zal proberen op te richten.

Ook voor gewone opvang is de staatssecretaris op zoek naar hulp. "Ik kan momenteel elk bed gebruiken". Hoe sneller mensen vanuit het aanmeldcentrum kunnen doorstromen, hoe minder mensen op straat moeten slapen. Maar ook hier komt voorlopig weinig respons. Daarom heeft de regering al een hotel gekocht in de gemeente Tubbergen om asielzoekers in onder te brengen. De beslissing leidt tot groot protest in het dorp in Twente, omdat de beslissing eenzijdig en zonder overleg werd genomen. Maar de Nederlandse regering zegt dat ze in een crisissituatie niet anders kan.