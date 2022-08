Personeel kerncentrale Doel in open brief: "Hou Doel 3 en Tihange 2 langer open"

"Wij, werknemers van de Belgische kerncentrales, willen eindelijk onze stem laten horen" luidt het. "We zijn erg bezorgd over de verdiepende energiecrisis in deze oorlog, en wij staan klaar om onze bijdrage te leveren om met schone energie de Russische agressie te beteugelen."

De sluiting van Doel 3 en Tihange 2 wordt "een onbegrijpelijk scenario midden in een oorlogssituatie en een energiebevoorradingscrisis en een financiële crisis" genoemd.

Volgens de wet op de kernuitstap gaat Doel 3 eind september dicht en volgt Tihange 2 in februari volgend jaar. Volgens uitbater Engie is Doel 3 en Tihange 2 over de winter tillen om technische redenen en veiligheidsredenen onmogelijk.



Enkele jaren geleden moesten Doel 3 en Tihange 2 nog een tijd sluiten omdat er zogenoemde scheurtjes - eigenlijk waterstofvlokken - in de reactorwand waren vastgesteld. Volgens de briefschrijvers vormt dat geen probleem voor een korte verlenging.