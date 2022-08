Politie Torhout vindt gestolen auto buiten stadscentrum terug met 60 kilometer extra op teller: "Bizarre diefstal"

Toen een man woensdag na de zomerkermis terug wou naar zijn auto, bleek die verdwenen. De man moest wel toegeven dat hij wat verward was en zich niet meer precies herinnerde waar hij het voertuig had achtergelaten. De politie ging zelf op zoek naar de wagen, ook op andere parkings en straten in de buurt. De ANPR-camera's werden gecontroleerd, maar de wagen werd niet gevonden.

De politie ging er dan maar van uit dat het voertuig was gestolen en liet het seinen. Maar vanmorgen dook de auto weer op, anderhalve kilometer buiten het stadscentrum. De eigenaar beweert dat hij daar niet is geweest. Bovendien is er volgens hem zestig kilometer bijgekomen op de teller en zijn er spullen uit de auto verdwenen.