Man in Portugal ontdekt resten van mogelijk grootste dinosaurus van Europa in zijn achtertuin

De overblijfselen van mogelijk de grootste dinosaurus die ooit is gevonden in Europa, worden blootgelegd in een achtertuin in Pombal, een stad in het centrum van Portugal. Dat heeft de Universidade de Lisboa bekendgemaakt. De fossielen zijn afkomstig van een sauropode - een langnek-dinosaurus - van zo'n 25 meter lang en 12 meter hoog en ze worden bestudeerd door een internationaal team.