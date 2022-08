Schietincident Eksaarde: 39-jarige man blijft in de cel voor moord op liefdesrivaal

De feiten gebeurden maandag in Eksaarde, een deelgemeente van Lokeren. Rond 10 uur werd de politie opgeroepen voor een schietincident aan het Speelbos aan de Kanondreef. Een man werd er zwaargewond aangetroffen en hij werd in acuut levensgevaar overgebracht naar het UZ in Gent, waar hij aan zijn verwondingen overleed. De 39-jarige verdachte verschanste zich enkele uren in een woning in de Kanondreef, maar gaf zich uiteindelijk over aan de politie.