Spiere-Helkijn krijgt binnenkort een woonzorgcentrum: "Eindelijk, we wachten hier al lang op"

Er komt dan toch een woonzorgcentrum in Spiere-Helkijn. "Eindelijk, dat is werkelijk het kroonjuweel op al ons werk", reageert een tevreden burgemeester Dirk Walraet (Lijst Burgemeester). "Wij zijn zeker al tien jaar met dat project bezig." Dat werd telkens uitgesteld omdat een buurtbewoner protesteerde tegen de komst van het woonzorgcentrum. Daardoor moesten senioren uitwijken naar een woonzorgcentrum in de buurt.

"Voor een kleine gemeente van 2.000 inwoners is dat een zalig, prachtig, mooi geschenk" aldus een emotionele burgemeester. De bouw van het woonzorgcentrum, assistentiewoningen en een centrum voor dagverzorging start binnenkort. Er komen dertig kamers, vier serviceflats, een dienstencentrum en een refter, die dient als brasserie. "Alles erop en eraan", zegt Walraet.

Het project kost 9 miljoen euro, waarvan de gemeente betaalt 1 miljoen euro betaalt. De rest komt van subsidies van de Vlaamse overheid. Eind volgend jaar zullen de werken klaar zijn.