Fietsers steken gesloten overweg over in Hakendover (Tienen), Infrabel waarschuwt nogmaals voor gevaren

"We werken aan sensibilisering, maar sommige mensen bereiken we gewoon niet", zucht Baeken. "Het enige wat helpt zijn dan boetes, en die kunnen oplopen tot 4.000 euro. Bovendien kan je ook je rijbewijs tijdelijk kwijtspelen, zelfs al bega je de overtreding te voet of met de fiets. Voor de ergste gevallen is er zelfs een celstraf mogelijk."

In 2021 vielen er negen doden bij gelijkaardige incidenten. "Dat waren allemaal mensen die dachten dat ze nog snel genoeg konden oversteken. Maar dat was helaas niet het geval", besluit Baeken.