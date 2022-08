Thuiszorgdienst Ferm in Herent bezoekt patiënten met de fiets om op brandstof te besparen

"Als het kan, kom ik zoveel mogelijk met de fiets", zegt Ann Meulemans, werkzaam als verzorgende bij Ferm Thuiszorg. "Ik doe dat voor het klimaat, maar vooral voor mijn gezondheid. Het kan wel niet alle dagen, want dat laat de job ook niet toe. Dat hangt af van de afstand die we moeten afleggen. Ik probeer ook boodschappen te doen met de fiets. Daarom vind ik het fijn dat we van Ferm fietszakken hebben gekregen om boodschappen in op te bergen", vertelt Anne.

Tegelijk start de klusjesdienst met een experiment om per bakfiets bij de mensen aan huis te gaan, zegt Klaas Vermeulen, HR-manager van Ferm Thuiszorg: “De bakfiets voor de karweimannen is een experiment en we zullen dat verder uitrollen wanneer het positief geëvalueerd wordt. Voor ons kunnen alle soorten fietsen. Maar dat hangt natuurlijk af van de afstanden; in de stad gaat dat veel makkelijker dan bijvoorbeeld op het platteland.”