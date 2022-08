TotalEnergies trekt handen af van Russische gasontginning, na controverse over omvorming tot kerosine voor Russisch leger

Het Franse olie- en gasbedrijf TotalEnergies verkoopt zijn aandeel in Terneftegaz, een joint venture met het Russische gasbedrijf Novatek. Dat bedrijf ontgint gas in Siberië. Maar TotalEnergies was in een storm van kritiek terechtgekomen, nadat was gebleken dat het gas omgevormd wordt tot kerosine en gebruikt wordt voor Russische gevechtsvliegtuigen in de oorlog in Oekraïne. Het energiebedrijf zegt nu dat de beslissing om te verkopen al voor de controverse was genomen.