Is Macron een vriend of vijand? Brits kandidaat-premier Truss veroorzaakt diplomatiek relletje na interview

De Franse president Emmanuel Macron, die op dit moment op werkbezoek is in Algerije, liet blijken dat hij niet erg onder de indruk is van de uitspraken van Liz Truss. "Het Verenigd Koninkrijk is een bevriende natie en een sterke bondgenoot, ongeacht haar leiders en de kleine foutjes die ze maken op het podium tijdens het speechen." Volgens de Franse president is het een "groot probleem" als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk niet kunnen zeggen of ze vrienden of vijanden zijn. President Macron liet ook weten dat hij, wanneer hij dezelfde vraag zou krijgen, er geen seconde over zou twijfelen.