"Wel aandacht voor alcohol bij politie, maar drugspreventie zit nog in de taboesfeer", zegt docent deontologie

"Dat is geen verrassing. We weten al een tijdje dat er minimaal een drugsprobleem is bij de politie. Politie is geen letterlijke afspiegeling van de maatschappij, maar de problematiek die er in de samenleving is, is zeker niet vreemd aan wat in het politiekorps gebeurt", legt Jacobs uit.

"Dat er tuchtsancties zijn, is nogal wiedes. De vraag is of men er preventief aan werkt en of er voldoende aandacht voor is in de opleiding. De agenten krijgen deontologie in basisopleiding en dat is het. In Nederland worden agenten permanent opgevolgd in verband met deontologie en integriteit."