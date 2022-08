Minister Verlinden: "Druggebruik komt voor binnen de politie, net als in de rest van de samenleving"

In Gazet van Antwerpen vandaag had Bart De Wever (N-VA), de burgemeester van Antwerpen, onder meer gezegd dat hij "aan de lopende band" politiemensen moet ontslaan wegens hun druggebruik. Onze redactie heeft contact opgenomen met De Wever, maar hij wil er geen interview over geven. Zijn woordvoerder nuanceert zijn uitspraken in de krant wel.

We hebben exacte cijfers over tuchtprocedures en ontslagen van politiemensen in verband met drugfeiten opgevraagd, maar "om privacyredenen" kunnen ze die niet vrijgeven. Al laat het kabinet van De Wever wel weten dat er de afgelopen jaren "meerdere tuchtsancties, waaronder ontslag werden opgelegd voor dossiers waarbij sprake was van drugsgebruik".