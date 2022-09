Vernieuwd KMSKA in Antwerpen, veel Egypte en ... de geschiedenis van de handtas: veel variatie in de expo-herfst

Louvre-Lens belicht Jean-François Champollion en de hiërogliefen. Hij is de man die de code wist te kraken dankzij een tekst die in drie talen (Grieks, demotisch – een schrift uit de Egyptische oudheid – en in hiërogliefen) was gebeiteld in de beroemde steen van Rosetta. Die ligt al meer dan 200 jaar in het British Museum en dat blijft voorlopig zo, ondanks de oproep van Egyptische experts om de schat terug te geven aan Egypte. Het British Museum zet de steen in de kijker op de expo "Unlocking ancient Egypt" vanaf 14 oktober.

Wie de grafschatten van Toetanchamon in detail wil bestuderen, kan terecht in Tour & Taxis in Brussel, voor een boeiende expo met replica’s.