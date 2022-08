Verschillende katalysatoren van wagens gestolen in Halle

De dieven gaan vaak als volgt tewerk: ze parkeren zich zo dicht mogelijk bij het betrokken voertuig en zetten ter afleiding de motorkap van hun eigen voertuig open. Eén van de verdachten krikt de auto dan naar boven en slijpt vervolgens de katalysator van onder het voertuig van het slachtoffer. De politie adviseert automobilisten om, als het kan, je voertuig te parkeren waar het opkrikken moeilijk gaat. De dieven zijn geïnteresseerd in verschillende types voertuigen. Er loopt een onderzoek naar de diefstallen. Voorlopig is niet duidelijk of het om dezelfde dievenbende gaat. Het fenomeen doet zich overigens ook in andere politiezones voor.