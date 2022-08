Minstens vier mensen, onder wie twee kinderen, komen om na luchtaanval op kleuterschool in Ethiopië

Wat is er aan de hand?

De oorlog in Tigray begon op 4 november 2020, tussen de rebellen van de Tigray-regio en de Ethiopian National Defence Force (het regeringsleger). Het conflict is later overgeslagen naar het buurland Eritrea. Aan de grondslag van het conflict ligt politieke onenigheid, waardoor de Tigray-regio de regering van huidig premier Ahmed niet erkend.

Door het conflict verloopt de bevoorrading van de bevolking ook heel stroef. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan dat ze humanitaire konvooien verhinderen om op de bestemming te raken. Bovendien wordt de regio ook geconfronteerd met grote voedseltekorten.

In maart dit jaar werd een staakt-het-vuren tussen de partijen afgekondigd, maar sinds woensdag werd dat humanitaire bestand aan flarden geschoten. De oorlog kostte al aan duizenden mensen het leven. Miljoenen inwoners zijn op de vlucht.