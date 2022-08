Visvijver Zelzate krijgt nieuwe oeverversteviging: “Het werd te gevaarlijk”

De visvijver is een onderdeel van de oude kanaalbedding van het kanaal Gent-Terneuzen. Die werd omgevormd tot een vijver met paaltjes en een oeverversteviging. “Maar die is nu versleten”, geeft schepen van openbare werken Dirk Goemaere (PVDA) mee. “En dat kan gevaar opleveren, want nu is de grond weggespoeld. Er zijn dus enkele gaten tot 40 centimeter.”