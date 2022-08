Vlaamse regering zoekt oplossingen voor plaatsgebrek op waterbus in Antwerpen

De Vlaamse regering gaat onderzoeken hoe het plaatsgebrek op de waterbus in Antwerpen kan opgelost worden. Eerder deze week ontstond er heel wat commotie rond de waterbus op de Schelde. De uitbater, Aqualiner, had aangekondigd dat fietsen niet meer welkom waren tussen het Steen in Antwerpen en Kallo tijdens de spitsuren op weekdagen. Dat was niet naar de zin van Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Zij maakte die maatregel ongedaan. Het Vlaams Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust staat in voor het beheer van de waterbus.