Levensverhalen van Jean Blaute en Bono of de nieuwe roman van Orhan Pamuk: ontdek onze leestips voor het najaar van 22

Dit najaar is het ook uitkijken naar het nieuwe epos van de Georgische schrijfster Nino Haratischwili; zij schreef de wereldwijde bestseller "Het achtste leven (voor Brilka)". In november komt Haratischwili naar Viernulvier in Gent, KU Leuven en Bozar in Brussel om "Het schaarse licht" voor te stellen. Opnieuw een turf van 800 bladzijden, over vier vriendinnen die in de jaren 80 uit elkaar worden gedreven door verraad. Pas in 2019, op een fototentoonstelling in Brussel, zien drie van de vier vrouwen elkaar terug.