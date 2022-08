Ziekenhuis AZ Rivierenland opent een psychiatrische afdeling in Bornem: "Ontbrekend stuk in de puzzel"

Het AZ Rivierenland opent vandaag een psychiatrische afdeling op zijn campus in Bornem. Vanaf 1 september kunnen patiënten er terecht. De PAAZ (Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis) telt 24 bedden en er gaan zo'n 15 mensen werken, waaronder 2 psychiaters.

Het ziekenhuis had tot nu toe geen aparte afdeling voor psychische aandoeningen. Patiënten moesten daarvoor naar Sint-Niklaas of Duffel. "Vanuit onze gesprekken met huisartsen en hulpverleners in de thuiszorg hebben we een grote nood ervaren aan psychiatrische hulpverlening," zegt afgevaardigd bestuurder Bart Van Bree. "Het was een ontbrekend stuk in de puzzel van de tweedelijnszorg."