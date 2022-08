Bas-reliëf "Wafelenbak" in Sint-Niklaas met alle hoofdpersonages uit de strip Nero opgefrist

In het bas-reliëf van Paul Dekker komen alle hoofdpersonages uit de strip voor, met Nero, professor Adhemar, madame Nero, Petoetje, Patatje, Abraham Tuizentfloot, detective Van Zwam, Jan Spier, kapitein Oliepul, mijnheer Pheip, madam Pheip en zoon Clo-Clo.

Omdat het kunstwerk weer en wind moet trotseren was het toe aan een grondige opfrisbeurt. De voorbije week ontfermde beeldend kunstenaar en restauratiespecialist Luc Heirbaut zich samen met Nicolas Baeyens over de "Wafelenbak". "We hebben het werk eerst gereinigd en de kalksteen gestoomd onder lage druk", legt Heirbaut uit. We gaan daarbij heel voorzichtig te werk. De steen is poreuzer geworden en dus gevoeliger voor vervuiling. Dan hebben we een beschermingslaag aangebracht. Die beschermt het werk tegen weersinvloeden en vergemakkelijkt het verwijderen van mogelijke vervuiling zoals graffiti. Verder hebben we nog een aantal kleinere herstellingen uitgevoerd. Gelukkig is dit werk nog niet echt zwaar gevandaliseerd geweest. Er is natuurlijk veel sociale controle op deze plek, maar blijkbaar is Nero hier in Sint-Niklaas ook heel populair."