Boksers vechten voor duurzaam banken op vlot aan Graslei in Gent

Het was een bijzonder zicht aan de Graslei: 2 boksers vochten op een vlot een wedstrijd uit. De opmerkelijke actie was een initiatief van "Move your Money", tegen het investeringsbeleid van de bankensector. "Bij de bokswedstrijd nemen een "fossiele bankier" en "mover" het tegen elkaar op", zegt Janne Delagrange van 'Move your Money". Een "mover" is iemand die zijn geld verplaatst van een grootbank naar een duurzame bank die niet investeert in fossiele brandstoffen. Het is ook de "mover", de underdog, vertelt Janne, die de wedstrijd zal winnen.

Move Your Money wil burgers aanmoedigen om hun geld te verplaatsen van klassieke grootbanken naar duurzame banken. "Grootbanken zijn log en traag en wachten te lang om geld uit fossiele investeringen te halen", zegt Delagrange.