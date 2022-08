Chinese overheid pompt nog eens miljarden euro's in de sputterende economie, maar is dat genoeg?

De belangrijkste rem op de groei is nog altijd de crisis in de Chinese vastgoedsector. Die begon bij het feitelijk faillissement van Evergrande, een van de grootste bouwpromotoren, maar heeft nu ook de hele sector in zijn greep.

Die krijgt nauwelijks nog krediet bij de banken, maar ook niet van de klanten, want veel Chinezen weigeren om hun hypotheek nog af te lossen. Vastgoed is erg belangrijk in China, goed voor 40 tot 50 procent van de totale economie en dat is gigantisch, merkt Joly op. Als het daar dan slecht gaat, dan werkt dat uiteraard door in de rest van de economie.