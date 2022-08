Drie Nederlandse militairen gewond bij schietpartij in VS

De schietpartij gebeurde in de vrije tijd van de militairen in de nacht van vrijdag op zaterdag. De commando's zijn op oefening in de staat Indiana. In het hotel verbleven meer Nederlandse commando's, aldus een woordvoerder van het ministerie.

In de buurt van Indianapolis staat een oefendorp. Daar gaan Nederlandse commando's vaker heen om te trainen. Ze logeren dan in het bewuste hotel. De plaatselijke politie onderzoekt de zaak. Er zijn geen aanhoudingen verricht en er is ook nog niets bekend over de aanleiding voor de schietpartij.

Volgens lokale media gebeurde de schietpartij bij hotel Hampton Inn. Dat zou volgens lokale zender WISHTV rond 03.30 uur lokale tijd zijn gebeurd, zegt de zender op gezag van de Indianapolis Metropolitan Police Department. Dat hotel ligt in het hart van de stad, aan Maryland Street.

Volgens de politie zouden er meerdere getuigen zijn en is een mogelijke verdachte in het vizier. Een lokale zender zegt op basis van de politie dat de drie militairen voor de schietpartij mogelijk eerder betrokken zijn geweest bij een vechtpartij elders.