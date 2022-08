Vandaag al eerste schooldag voor Franstalig onderwijs: waarom ze over de taalgrens de zomervakantie hebben ingekort

Bij leerkrachten is de animo voor een ingekorte zomervakantie minder groot. Dat moet alvast blijken uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale eerder dit jaar bij 5.000 van hun leden. Vier op de vijf leerkrachten gaf daarbij aan geen voorstander te zijn uit vrees voor een hogere werkdruk. In onderwijsmiddens wordt er ook op gewezen dat het schoolpersoneel de eerste en laatste weken van de zomervakantie vaak sowieso nog of al aan het werk is.

Ook de Vlaamse Scholierenkoepel toonde zich eerder dit jaar een tegenstander. "Het zien van familie en vrienden, reizen en buiten zijn bij mooi weer: het zijn allemaal dingen die niet in de andere schoolvakanties kunnen", klonk het. Jeugdbewegingen vrezen dan weer voor een tekort aan goede kampplaatsen mocht de zomervakantie met twee weken worden ingekort.

En er kunnen ook praktische bezorgdheden zijn voor gezinnen waar de een in het Franstalige schoolsysteem zit en de ander naar een Nederlandstalige school gaat. Denk bijvoorbeeld aan Vlaamse leerkrachten die lesgeven in immersiescholen, scholen in Wallonië of Brussel waar sommige vakken in het Nederlands worden gegeven. Als zij zelf kinderen hebben, vallen hun vakanties niet meer volledig samen.