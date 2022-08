Franse regiovoorzitter waarschuwt: "Ecologische ramp in Kanaal en Noordzee door Brits rioolwater"

"De beelden, verspreid door internationale media, laten zien dat onbehandeld rioolwater in overvloed in het Kanaal en de Noordzee stroomt vanaf de stranden van het Verenigd Koninkrijk. Ze hebben grote bezorgdheid veroorzaakt vanwege de vervuiling die voortkomt uit deze lozingen", aldus Bertrand in een brief aan staatssecretaris voor de zee, Hervé Berville.

De toestand lijkt sinds de Brexit te zijn verslechterd, omdat het Verenigd Koninkrijk zich heeft vrijgesteld van Europese regelgeving op milieugebied, voegt hij eraan toe in de brief die via de media is verspreid. "Een Britse wettelijke norm (...) stelt waterbedrijven vrij van de verplichting om afvalwater te behandelen voordat het in zee wordt geloosd", benadrukt de regiovoorzitter.

De Europese Commissie stelde donderdag dat ze spoedig zou reageren op klachten van Europarlementariërs over dit onderwerp. "We rekenen erop dat het Verenigd Koninkrijk al zijn wettelijke verplichtingen nakomt (...) om gezondheids- en milieuschade te voorkomen", tweette Milieucommissaris Virginijus Sinkevicius vrijdag.