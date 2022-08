Jonge ooievaar Elisabeth van Zwin in Knokke-Heist bereikt Afrika sneller dan ooit

Elisabeth, een van de vijf ooievaars die dit jaar een zender kreeg in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist, heeft als eerste de oversteek gemaakt van de Straat van Gibraltar naar Marokko. Sinds de start van het zenderproject in 2019 is ooievaar Elisabeth de eerste zendervogel die de oversteek zo vroeg in het najaar heeft gemaakt.