"Karrewiet" krijgt twee nieuwe gezichten: Annabet en Maurane versterken het team

Annabet is 25 jaar en studeerde journalistiek in Antwerpen. "Tijdens mijn opleiding kreeg ik een gastles van Jelle. We moesten een "Karrewiet"-reportage maken en ook even presenteren in de studio. Ik stelde me meteen kandidaat om de intro te presenteren. Toen ik daar stond, hoopte ik stiekem dat ik later ook "Karrewiet" mocht presenteren."