"3, 2, 1, lift-off": straks lancering eerste belangrijke testvlucht om opnieuw mensen naar de maan te vliegen

"Dit is een zeer riskante missie" zegt onderdirecteur Jim Free van NASA. "Het is de eerste vlucht van een nieuwe raket en een nieuw ruimteschip. Er zijn veel dingen die kunnen misgaan waardoor we de missie vroegtijdig moeten afbreken. De kans bestaat ook dat we niet eens vertrekken."

Zoals altijd kan een raketlancering tot op het laatste nippertje worden afgelast. Vandaag kan er tot 16.33 uur Belgische tijd worden gelanceerd. Als de raket om één of andere reden niet voor die tijd kan vertrekken, zijn de twee volgende lanceermogelijkheden pas op 2 en 5 september. Het weer lijkt in elk geval geen roet in het eten te gooien. Volgens de laatste voorspellingen is er 80 procent kans op goed weer.

De lancering kan je volgen via de livestream van NASA.