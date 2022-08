Burgemeester Theo Francken (N-VA) over mogelijke fusie Lubbeek en Tielt-Winge: "Je kan beter regie in handen nemen"

"Er is nog niets beslist over een fusie met Tielt-Winge", reageert burgemeester Theo Francken (N-VA). Het is dan ook voorbarig om hier al grote uitspraken over te doen. Alle partijen in Lubbeek zijn ook ingelicht over mogelijke plannen in de toekomst. Als we zouden fusioneren dan gaan we dat uiteraard vooraf duidelijk informeren en consulteren bij alle inwoners van Lubbeek. We zijn dus zeker niets aan het doorduwen. De flyer die nu verspreid wordt door Lubbeek Leeft vind ik dan ook getuigen van weinig niveau."

Verder geeft Francken ook aan dat er naar alle waarschijnlijkheid een verplichte fusieoperatie komt in het volgende legislatuur van 2024. "Als er een verplichte fusie komt, kan je dan toch beter vooruitziend zijn en kijken of je zelf niets in gang kan zetten? Op deze manier ben je meester van hoe die fusie eruit zal zien en kan je nog genieten van de schuldafbouw die we nu krijgen bij een fusionering."

Bij een verplichte fusionering is er een reële kans dat Lubbeek bij Leuven komt. Een fusie die Theo Francken (N-VA) absoluut niet ziet zitten: "Wij zijn absoluut geen vragende partij om met Leuven te fusioneren. Lubbeek moet een landelijke gemeente blijven waarbij we het groen in ere kunnen houden. We kunnen dan toch beter de regie zelf in eigen handen nemen in plaats van te wachten tot het ons wordt opgedrongen."