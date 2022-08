VoetsekMeghan: Meghan Markle krenkt Zuid-Afrika met podcastverhaal over brand op kamer van Archie

Tijdens het gesprek springt onder meer prins Harry even binnen en vertelt Serena Williams ronduit over haar moederschap - ze heeft een dochter Olympia (4) - en de combinatie met haar sportcarrière.

Williams hintte begin deze maand op een nakend afscheid in het magazine Vogue. Ze wil zich toeleggen op haar bedrijf Serena Ventures en Olympia, maar twijfelde erg lang of die beslissing wel de juiste was. Het was Harry die net dat extra duwtje in de rug gaf tijdens een babbel bij hem thuis in Californië, zo blijkt. Williams wil het ook duidelijk geen "pensioen" noemen, maar "evolutie". Of hoe de details zitten in woordgebruik bij vooroordelen.