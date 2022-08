Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil lerarentekort met flexi-jobs bestrijden, Groen: "Dit is cafépraat"

Tijdens de coronapandemie mochten gepensioneerde leerkrachten al bijklussen bij wijze van uitzondering. De N-VA-minister vraagt nu om flexi-jobs toe te laten in het onderwijs, waardoor niet alleen gepensioneerden maar ook andere werkenden op school aan de slag kunnen. Die maatregel zou het lerarentekort kunnen verhelpen.

"Als het gaat over mensen die elders al vier vijfden aan de slag zijn, kan het zelfs zonder rsz of belasting te heffen op die paar uur dat ze in het onderwijs staan", oppert Weyts. "Ze zouden les kunnen geven, een technisch vak bijvoorbeeld, of leerlingen met lesachterstand bijspijkeren, maar ook bussen van het bijzonder onderwijs begeleiden of helpen met kinderverzorging in het kleuteronderwijs. Een wonderoplossing is deze maatregel niet, maar wel een extra instrument voor onze scholen om flexibel mensen te kunnen werven."

Weyts zegt voorts dat hij de vraag heeft gesteld aan federaal minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) die bevoegd is voor de materie. "We kregen geen "neen", maar ook geen "ja"", zegt Weyts.