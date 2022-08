Meerdere doden nadat vrachtwagen van dijk is gereden in Nederland

"We zijn met heel veel hulpverleners aan het werk bij het incident aan de Zuidzijdsedijk in Nieuw-Beijerland", laat de politie via Twitter weten. "Het onderzoek is in volle gang." Meerdere ambulances en een traumahelikopter worden ingezet.

Volgens de Nederlandse openbare omroep NOS zijn er "zeker drie" doden gevallen bij het incident. Meerdere slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen moet nog getakeld worden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het voertuig. De chauffeur, die ongedeerd is gebleven, is overgebracht naar het politiebureau.