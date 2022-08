Opnieuw moordende gevechten in de Libische hoofdstad Tripoli terwijl nog meer strijders onderweg zijn

De toestand is uiterst onzeker. Bashagha en Haftar proberen om de impasse te doorbreken door de regering in Tripoli ten val te brengen. Mochten ze daar opnieuw niet in slagen, dan zou dat hun imago in Libië en daarbuiten wel besmeuren.

Anderzijds lijkt de regering in Tripoli ook internationale erkenning kwijt te spelen omdat ze geen geldige verkiezingen heeft georganiseerd en haar mandaat kwijt lijkt. Het wordt uitkijken hoe Turkije zal reageren. Dat land heeft eerder de regering in Tripoli gesteund met de levering van zware wapens en drones waardoor Haftar & Co op afstand werden gehouden.

Zeker is wel dat de inwoners van Tripoli bange dagen te wachten staan nu beide partijen een beslissing willen forceren. De kans bestaat dat de hoofdstad zware schade zal oplopen.