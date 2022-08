Oude toegang naar de crypte van Sint-Hermesbasiliek in Ronse gaat na 300 jaar open

De eerste 3 fases van de restauratie van de Sint-Hermesbasiliek zijn bijna afgerond. De werken van de eerste fase startten in april 2009. Onder meer het koor, de sacristie, het altaar, beelden en het houten paard van Sint-Hermes dat alst had van houtrot, werden aangepakt.

De tweede fase begon in februari 2020. Daarbij is de open gegraven kerkruimte in de crypte geintegreerd, en is de verwarming wordt aangepakt. Het is deze tweede fase dat ook de heropening van de historische toegang vanuit de basiliek naar de crypte in de Coletakapel is heropend. “Tijdens de archeologische opgravingen van 1984 werden funderingen en fragmenten gevonden uit de Karolingische periode” zegt schepen Vandevelde. “Deze belangrijke sporen verwijzen naar het prille ontstaan van de stad Ronse en worden nu in de crypte geïntegreerd.

In november 2020 startte de derde fase: De restauratie van de daken en goten. De tweede en derde fase zijn nu bijna klaar.

"Maandag staat op de gemeenteraad de goedkeuring van de vierde fase gepland. Daarin worden het schip en de zijkapellen aangepakt. Midden 2024 moet alles klaar zijn", rondt Vandevelde af.