Pakistan roept noodtoestand uit na nooit geziene overstromingen in grote delen van het land

Sinds juni zijn daar nu al zeker 937 mensen omgekomen door overstromingen. Volgens de overheid zijn er meer dan 33 miljoen mensen getroffen door de watersnood. Bijna een half miljoen woningen zijn beschadigd, net als 3.000 kilometer wegen en meer dan 130 bruggen. Grote steden zoals Karachi in Sindh en Quetta in Baloetsjistan staan deels onder water. In Quetta, een stad met bijna negen miljoen inwoners, is zo goed als de hele stad afgesneden van stroom, gas of internet.