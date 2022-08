Paus Franciscus benoemt 21 nieuwe kardinalen en krijgt zo nog meer greep op zijn opvolging

Morgen gaat de paus deelnemen aan een belangrijke viering in het stadje L'Aquila in het Abruzzengebergte. Dat wakkert de geruchtenmolen nog verder aan, want de paus zal daar eer betonen aan zijn verre voorloper Celestinus V die kortstondig paus was in 1294. Die Celestinus maakte het toen wettelijk mogelijk voor een paus om af te treden en deed dat meteen zelf ook. Tegelijk hervormde hij de manier waarop een paus wordt gekozen.