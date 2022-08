Paus Franciscus brengt hulde aan zijn voorganger Celestinus V: sobere inspiratie of zucht naar aftreden?

Pietro del Morrone (1215-1296) leek niet in de wieg gelegd om paus te worden. Hij trad toe toe de orde van de benedictijnen, maar leeft jarenlang in eenzaamheid als kluizenaar. Toch trok hij door zijn sobere levensstijl veel volgelingen aan en daaruit groeide de beweging van de celestijnen.

Als bijna tachtigjarige werd hij in juli 1294 tot paus Celestinus V verkozen als compromisfiguur nadat machtige clans in Rome en Napels het niet eens hadden kunnen worden. De toen aan invloed winnende orde van de franciscanen zagen in hem een figuur die de kerk opnieuw naar eenvoud zou kunnen brengen. In de praktijk viel het pausdom Celestinus flink tegen, te meer toen hij besefte hoe weinig invloed hij had. In december van datzelfde jaar trad hij af.

Daarna werd Celestinus V door zijn opvolger Bonifacius VIII zelfs opgesloten omdat die in hem een rivaal zag. Kort daarop overleed de oude paus in de gevangenis. In 1313 werd hij heilig verklaard.