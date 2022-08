Waar komt roest op bestek in vaatwas vandaan? En is ecostand echt zuiniger? "De inspecteur" zoekt het uit

Volgens Hugo zijn roestvlekken op de vaat in de meeste gevallen te wijten aan de messen. "Als je een magneet neemt en je gaat daarmee langs je bestek, dan zal je zien dat lepels en vorken niet aangetrokken worden door de magneet. Logisch want in lepels en vorken zit geen ijzer, dat is pure inox. Bij messen zit het anders. In het handvat zit vaak ijzer dat met een laagje inox wordt afgewerkt. Dat ijzer veroorzaakt roestvlekken."