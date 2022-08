Varkensstal brandt uit in Ophoven, 300 dieren komen om

De brandweer van Oost-Limburg werd om 20 uur gisteravond verwittigd van de brand. Toen ze aankwamen, sloegen de vlammen al uit het dak. Rond 22 uur was het vuur onder controle, maar de tol was hoog. Minstens 300 mestvarkens bleven in de brand. Omdat er heel wat rook vrijkwam, moesten de omwoners ramen en deuren gesloten houden.

"Er zijn sterke vermoedens dat er asbest in de dakbedekking van de uitgebrande stal zat. In overleg met de brandweerofficier hebben we al een gespecialiseerde firma aangesteld. Die zal op en rond het terrein stalen komen nemen. Van zodra die resultaten bekend zijn, zullen we de omwonenden op de hoogte brengen", vertelt burgemeester Wim Rutten (CD&V).

Hoe de brand ontstond, is nog niet duidelijk. Er waren wel een aantal blikseminslagen in de buurt, maar of dat de brand heeft veroorzaakt is nog niet zeker. 5 jaar geleden werd de varkensboer ook al getroffen door een zware brand, vertelt de burgemeester nog.