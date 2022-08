Groen drukt hard op maximumprijs voor energie: "Als het Europees er niet komt, moet België het zelf doen"

De minister zelf benadrukt ondertussen dat er het een en ander beweegt op Europees niveau, al is dat nog geen garantie dat het er nu ook effectief komt. Of ons land het dan maar zelf moet doen, zoals haar partij vraagt, wil de minister niet gezegd hebben. "Deze regering is tijdens de energiecrisis nooit bij de pakken blijven zitten. We zullen op dat elan verdergaan. Ik zal naar de regering trekken met een voorstel tot maatregelen als dat nodig is."