Vredescollectief legt bloemen neer aan gedenkteken voor verzetshelden in Ieper, aan vooravond van IJzerwake

Ook Simon Gronowski uit Brussel legde bloemen neer. Simon is 91 en werd in 1943 vanuit Mechelen op de trein gezet naar het concentratiekamp van Birkenau. "Ik kon uit de trein ontsnappen toen ik elf jaar oud was en kon onderduiken. Mijn moeder en zus hadden geen geluk en stierven in de gaskamer. Ook mijn vader overleed korte tijd later. Het heeft me getekend voor het leven. Ik kan niet begrijpen dat een stad als Ieper in eerste instantie goedkeuring gaf voor Frontnacht. Er is nergens plaats voor haat. Wie dit predikt weet niet welke gruwel er was in WO II.”