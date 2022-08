Twee gewonden bij twee vechtpartijen in Koksijde

Het begon om 3 uur afgelopen nacht op het Astridplein in Koksijde. Daar gingen 4 jongeren met elkaar op de vuist. Een banale ruzie over een loslopende hond was de aanleiding voor de vechtpartij, zegt de politie. Er werden enkele rake klappen uitgedeeld, maar uiteindelijk was het een man van 42 uit Koksijde die gewond raakte. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht.

Om 5 uur volgde dan een zwaardere vechtpartij in de Albert I Laan in Oostduinkerke. "Verschillende Fransen gingen op straat voor een café op de vuist met enkele jongeren uit de streek. "De politieploegen konden de boel kalmeren. Maar een Fransman bleef echter kabaal maken en was agressief tegenover de politie. Hij weigerde ook alle verzorging en schold de ambulanciers uit. De man werd aangehouden voor verstoring voor de openbare orde", zegt de politezone Westkust.

Ook bij deze vechtpartij raakte een man gewond. Een man van 28 uit Oostduinkerke moest naar het ziekenhuis.